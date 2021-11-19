Точные причины сбоя пока неизвестны. Однако проблемы возникли одновременно у пользователей как Instagram, так и Facebook.

Интересно Facebook, Instagram не работали: все, что известно о глобальном сбое работы соцсетей

Согласно данным сервиса, проблемы в работе Facebook наблюдаются в западной и восточной частях США, а также на территории западной Европы, а именно:

Великобритании,

Польша,

Германии,

Нидерланды,

Франции,

Италия,

Хорватии,

Венгрии.

Также пользователи жалуются и на работу Instagram. О проблемах с доступом к фотоблогу сообщают из:

Германии,

Чехии,

Польша,

Франции,

Великобритании,

Италия,

Бразилии,

Чили.

Однако больше всего жалоб поступает именно из Лос-Анджелеса и Вашингтона.



Сбой Facebook и Instagram в США / Скриншот Downdetector



Где зафиксировали сбой в работе Facebook и Instagram / Скриншот Downdetector

Глобальный сбой в работе соцсетей

Масштабный сбой в работе соцсетей произошел 4 октября. Тогда вдруг перестали работать Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Тогда не работали ни вебверсии, ни мобильные приложения.

Поэтому акции ведущих американских IT-компаний начали стремительно падать. Согласно данным NetBlock, всего один час проблем с Facebook, Instagram и WhatsApp обходился мировой экономике в 161 422 838 долларов.

Массовые сбои в работе Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp привели к тому, что пользователи начали массово переходить в Telegram. В результате серверы мессенджера начали работать с перебоями, вызванными увеличенной нагрузкой.

В конце концов, основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями соцсетей. После почти 7 часов отсутствия в сети они возобновили работу.