Точные причины сбоя пока неизвестны. Однако проблемы возникли одновременно у пользователей как Instagram, так и Facebook.
Интересно Facebook, Instagram не работали: все, что известно о глобальном сбое работы соцсетей
Согласно данным сервиса, проблемы в работе Facebook наблюдаются в западной и восточной частях США, а также на территории западной Европы, а именно:
- Великобритании,
- Польша,
- Германии,
- Нидерланды,
- Франции,
- Италия,
- Хорватии,
- Венгрии.
Также пользователи жалуются и на работу Instagram. О проблемах с доступом к фотоблогу сообщают из:
- Германии,
- Чехии,
- Польша,
- Франции,
- Великобритании,
- Италия,
- Бразилии,
- Чили.
Однако больше всего жалоб поступает именно из Лос-Анджелеса и Вашингтона.
Сбой Facebook и Instagram в США / Скриншот Downdetector
Где зафиксировали сбой в работе Facebook и Instagram / Скриншот Downdetector
Глобальный сбой в работе соцсетей
- Масштабный сбой в работе соцсетей произошел 4 октября. Тогда вдруг перестали работать Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Тогда не работали ни вебверсии, ни мобильные приложения.
- Поэтому акции ведущих американских IT-компаний начали стремительно падать. Согласно данным NetBlock, всего один час проблем с Facebook, Instagram и WhatsApp обходился мировой экономике в 161 422 838 долларов.
- Массовые сбои в работе Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp привели к тому, что пользователи начали массово переходить в Telegram. В результате серверы мессенджера начали работать с перебоями, вызванными увеличенной нагрузкой.
В конце концов, основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями соцсетей. После почти 7 часов отсутствия в сети они возобновили работу.