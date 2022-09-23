Компания Meta следит за пользователями, несмотря на запрет со стороны Apple: как ей это удается

На компанию Марка Цукерберга снова подали в суд. Коллективный иск касается темы отслеживания действий пользователей без их согласия. Apple запретила это делать в одном из последних обновлений своих ОС, однако в Meta обнаружили лазейку.

Корпорация обвиняется не только в нарушении правил конфиденциальности Apple, но также в нарушении законов США о защите данных. Facebook и Instagram используют обходные пути функции App Tracking Transparency для отслеживания пользователей в сети даже после того, как им было отказано в разрешении на это.

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Что известно

Напомним, правила конфиденциальности, которые Apple ввела, начиная с iOS 14.5, заставляют разработчиков приложений не только детализировать информацию о том, какие данные они собирают, но и запрашивать разрешение на сбор этой информации. В случае отказа, компании не получают данных, обычно используемых для нацеливания рекламы, основанной на поведении и предпочтениях пользователя. Достаточно большая часть владельцев iPhone, как оказалось, отвечала "Нет", поэтому это нанесло удар по рекламному бизнесу Meta, снизив доходы.

В иске отмечается, чтокаждый раз, когда пользователь нажимает ссылку в любой программе компании. Таким образом, Meta продолжала отслеживать активность даже после запрета от пользователя.

У меня есть доказательства того, что программы Instagram и Facebook активно выполняют JavaScript для введения дополнительного JS SDK без согласия пользователя,

– заявил исследователь информационной безопасности Феликс Краузе.

В ответ на иск Meta признала, что приложение Facebook действительно отслеживает активность браузера, но отказалась признавать, что данные пользователей собираются незаконно.