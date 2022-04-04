Facebook и Instagram блокируют хештеги #Bucha и #BuchaMassacre

Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, блокирует и ограничивает распространение хештегов, которые демонстрируют военные преступления России. Это заметили украинские пользователи, которые не смогли распространить сообщения, фото и видео с соответствующими хештегами #Bucha и #BuchaMassacre.

Как сообщает издание Ain.ua, украинские пользователи соцсетей Facebook и Instagram 3 – 4 апреля начали фиксировать ограничение распространения хештегов #Bucha и #BuchaMassacre. Соцсети Meta блокируют их, несмотря на то, что фото и видео из Бучи стали главными новостями всех мировых медиа.

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В эти дни заголовки мировых СМИ изобилуют фотографиями, демонстрирующими зверства российской армии совершенные в освобожденном украинском городе Буча под Киевом. Отмечается также, что соцсети Meta начали скрывать даже международный призыв к помощи Украине: StandWithUkraine.



Meta скрывает хештеги #Bucha и #BuchaMassacre / Фото 24 канала

Почему Meta блокирует хештеги #Bucha и #BuchaMassacre

Согласно описанию причин блокировки становится понятно, что соответствующие хештеги блокируются из-за частых жалоб пользователей на сообщения, которые, якобы, нарушают правила соцсетей. Как в Facebook, так и в Instagram в этом случае в действие вступают алгоритмы, автоматически "отсеивающие" контент с соответствующими хештегами.

Простыми словами, пользователи из России массово жалуются на контент, разоблачающий зверства их военных в Украине, а соцсети автоматически блокируют такие посты, тем самым помогая скрывать правду.

Однако рано или поздно за работу берутся модераторы-люди и остается надеяться, что скоро эта позорная ошибка будет исправлена ​​и мир продолжит узнавать о геноциде украинского населения в оккупированных российскими военными городах. Если модераторы уже были привлечены и приняли сознательное решение скрыть хештеги, к соцсетям Meta возникает очень много вопросов.

Как отмечает AIN.UA, в комментариях изданию Facebook неоднократно отмечал, что украинский сегмент сети не модерируют россияне или российский офис, но люди, знакомые с украинским контекстом.

Военные преступления России

После того, как в начале апреля украинская армия зашла в освобожденный город Буча, в сети начали появляться десятки фото и видео с жертвами оккупантов. Десятки убитых и замученных гражданских лежат прямо на улицах города. Весь мир шокирован зверствами и откровенным геноцидом, который российские военные совершают на оккупированных территориях.