Компания Facebook рассматривает возможность добавления системы распознавания лиц в новые умные очки, которые планирует выпустить до конца года. Этичность такого подхода вызвала дискуссии, ведь использование такой технологии может иметь серьезные последствия

Портал BuzzFeed написал о внутреннем совещании компании, на котором неназванный работник Facebook выразил обеспокоенность использованием системы распознавания лиц в очках. Он предположил, что пользователи могут злоупотреблять этой опцией, например использовать ее для сталкерства.

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Позиция Facebook

В ответ глава подразделения дополненной и виртуальной реальности Эндрю Босворт заявил, что компания изучает юридическую и этическую сторону использования системы распознавания лиц.

Распознавание лица может стать одной из самых серьезных проблем, поскольку этот параметр имеет очевидные преимущества и невероятные риски. И мы не знаем, как уравновесить эти системы,

– заявил Босворт на встрече.

После этого глава подразделения подтвердил, что обсуждал эту тему на встрече с сотрудниками. Он также отметил, что хороший продукт будет популярным и без этих функций, но "было бы хорошо продумать несколько сценариев использования этой функции, когда это устраивало бы общество и соответствующие органы".

In our meeting today I specifically said the future product would be fine without it but there were some nice use cases if it could be done in a way the public and regulators were comfortable with. — Boz (@boztank) February 25, 2021

Босворт также сделал акцент на очевидной пользе технологии, вспомнив известное заболевание прозопагнозия, при котором человеку трудно узнавать знакомые лица. Разработчик подчеркнул, что технология также будет удобна для использования на вечеринках, где люди не могут вспомнить имена новых знакомых.

Распознавание лиц – это очень спорная тема, и не просто так. Поэтому я говорил о том, что мы собираемся провести публичное обсуждение плюсов и минусов этой технологии,

– добавляет Босворт.

Использование подобных технологий в продуктах Facebook привлекает особое внимание из-за плохой репутации соцсети в вопросах конфиденциальности. В 2018 году компания стала одним из ключевых участников скандала с Cambridge Analytica. Тогда сторонняя аналитическая фирма использовала данные Facebook для политической предвыборной рекламы.