Всю неделю мир следил за ситуацией вокруг Facebook, которая запретила австралийцам делиться новостями в социальной сети. Причиной стал новый закон Австралии, который обязывает социальные сети платить местным СМИ за публикацию их материалов. Теперь, конфликт улажен: Facebook объявила о намерении инвестировать 1 миллиард долларов в новостную индустрию.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ранее заявлял, что правительство возобновило переговоры с представителями социальной сети. Судя по опубликованному Фейсбук заявлению, стороны уладили конфликт, который разгорелся на фоне вероятного принятия в Австралии закона, который обязывает крупные социальные сети и интернет-ресурсы, такие как Google и Facebook, платить издателям новостей за материалы, которые там публикуются.

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Что говорит Facebook

Мы довольны результатом наших обсуждений и очень рады тому, что австралийское правительство согласилось на ряд предложенных нами изменений и пообещало исправить все нюансы. Это поможет нам решить проблемы, связанные с коммерциализацией новостного контента. Безусловно, различные издательства приносят нам огромную пользу, и мы будем работать над дальнейшими инвестициями в журналистику. Это очень важно для поддержания общественных интересов. Также в ближайшие дни мы восстановим свободную публикацию и распространение новостей на Facebook для жителей Австралии,

– написали в официальном блоге компании.

Поправки, как пишет New York Times, предусматривают двухмесячный период посредничества, который даст возможность обеим сторонам провести практическое испытание подобной системы оплаты и заключения соглашений с издательствами. Вероятно, по заключению этого периода может выясниться, что Facebook не обязана работать в соответствии с новым медиакодексом.

Вице-президент Facebook по глобальному развитию Кэмпбелл Браун сказал по этому поводу: "заглядывая вперед, правительство обещает сохранить право выбора издательств, которым производить оплату за нами, без принуждений".

Миллиард для медиа

В блоге компании была опубликована еще одна запись, в которой сообщается, что с 2018 года Facebook инвестировала 600 миллионов долларов в поддержку новостной индустрии, и планирует инвестировать еще 1 миллиард в течении следующих трех лет. Ник Клегг, вице-президент по глобальным связям Facebook, заявил, что компания полностью готова сотрудничать со СМИ. Он добавил, что Facebook полностью признает тот факт, что качественная журналистика лежит в основе функционирования открытых обществ.

В январе соцсеть объявила о сотрудничестве с рядом британских изданий, среди которых:

The Guardian,

Telegraph Media Group,

Financial Times,

Daily Mail Group,

Sky News.

Их материалы будут публиковаться в специальном разделе приложения Facebook. Аналогичные соглашения заключили и в США, а теперь ведутся переговоры с немецкими и французскими новостными ресурсами.

Закон принят

Между тем издание Engadget сообщило о том, что в Австралии окончательно приняли скандальный закон. Произошло это сегодня, 25 февраля 2021 года. Чиновники одобрили изменения, которые внесли в результате переговоров с Facebook.