Ровно 17 лет назад, 4 февраля 2004 года, была основана крупнейшая в мире социальная сеть Facebook. О том, что Марку Цукербергу удалось создать уникальный и очень успешный продукт – напоминать не стоит.

Источник: 24 канал

Однако вместе с успешными решениями начали появляться скандалы. О самых громких из них, которые возникали в последнее время, поговорим далее.

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Схватка с Apple

В целом словосочетания "Facebook и незаконный сбор данных" периодически появляются и инфопространстве уже не первый год. Однако новый виток скандала вызвала Apple.

В iOS 14 компания Apple внедрила функцию "Прозрачность отслеживания в приложениях", которая позволяет пользователям запретить сбор данных об их активности в приложениях от сторонних разработчиков.

Это возмутило Facebook, ведь такое решение может привести к потере значительной части прибыли. После этого компания обвинила Apple в антиконкурентном поведении. Сейчас социальная сеть пытается убедить пользователей добровольно разрешить отслеживание их действий. В то же время Facebook готовит иск против Apple, где будет оспаривать это решение по конфиденциальности.

Заговор с Google

10 штатов в США подали совместный иск, в котором обвинили Google и Facebook в сговоре на рынке интернет-рекламы. Компании якобы договорились разделить рекламный онлайн-рынок, чтобы избежать конкуренции друг с другом.

Они договорились о разделении заказов на рекламу. Истцы говорят, что Facebook была втянута в этот скандал. Соцсеть, якобы, получала доступ только к некоторым секторам рынка, а Google оставалась лидером.

Google – это монополия стоимостью триллион долларов, которая нагло злоупотребляет своей властью. Компания склоняет руководство Facebook соглашаться на договорную схему, которая подрывает саму суть конкурентного процесса, – говорится в иске.

#StopHateForProfit

Такой тег начали использовать крупные компании, выступая с критикой в соцсети. Соцсеть обвинили в использовании частной информации, а также в распространении риторики ненависти. Тогда компании одна за другой начали заявлять о прекращении любых деловых контактов с корпорацией Facebook, в частности расходы на рекламу.

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От рекламы в соцсети отказались сеть продажи одежды Eddie Bauer, производитель мороженого Ben & Jerry (Unilever), кинопрокатная компания Magnolia Pictures, ритейлер The North Face, приложение Talkspace, рекрутинговая компания Upwork, компания Mozilla, мессенджер Viber и многие другие.

Интересно, что в разгар бойкота CEO компании Марк Цукерберг заявил, что этот бойкот не приносит серьезного вреда для Facebook.

В то же время эксперты заявили, что на тот период цены на акции Facebook упали на 8%. А когда к бойкоту присоединилась Coca-Cola, то Цукерберг потерял 7 миллиардов долларов из-за падения акций компании. Тогда он выбыл из тройки самых богатых людей мира, опустившись на 4 позицию.

Скандал Cambridge Analytica

Это, пожалуй, самый громкий скандал, в который вляпалась соцсеть. Об утечке данных Facebook и Cambridge Analytica слышали, пожалуй, все. В 2017 году стало известно, что британская аналитическая организация Cambridge Analytica получила персональные данные около 50 миллионов пользователей Facebook.

В общем Cambridge Analitica обвинили в том, что она вмешивалась в выборы по всему миру, воруя в соцсетях персональные данные потенциальных избирателей и манипулируя их мнением.

В марте 2018 появились результаты сразу нескольких расследований, которые подтвердили манипуляции Cambridge Analitica и передачу компании частных данных пользователей Facebook. Эти расследования привели к падению акций Facebook на 4.4 %. Соцсеть также понесла серьезные репутационные убытки.

Вред для психического здоровья

В общем, о негативном влиянии соцсетей на психическое здоровье человека писали уже неоднократно. Однако, исследование, которое провели австралийские ученые Фрост и Риквуд, демонстрирует влияние именно Facebook на психическое и эмоциональное здоровье. Ученые проанализировали исследования, которые были сделаны с момента основания Facebook до 2016 года и выяснили, как соцсеть влияет на психическое здоровье.

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"Использование Facebook было связано с шестью ключевыми областями психического здоровья: зависимость от соцсети, беспокойство, депрессия, восприятие своего тела и неупорядоченное питание, злоупотребление алкоголем и другие проблемы психического здоровья".

Также Ученые выяснили, что соцсеть провоцирует такие чувства: