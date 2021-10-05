После полуночи – с начала суток 5 октября – интернет-провайдеры начали фиксировать эпизодическую доступность ipv4-ресурсов компании Facebook. Это дало основания говорить, что сеть вскоре таки поднимется.

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Фейсбук заработал

И действительно, примерно в 1 ночи фейсбук заработал. За несколько часов до того стало известно, что технические специалисты в дата-центрах в Калифорнии пытаются перезапустить серверы вручную. Очевидно, это им удалось.

Впрочем, официальных комментариев от Facebook о причинах сбоя и способах избавления от него пока не было.

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Сначала упали (фактически, прекратили работать) сети Instagram и Facebook . Массовые жалобы на их работу начали поступать примерно с 18:30 от десятков тысяч пользователей. Далее упал мессенджер WhatsApp (также от Facebook).

Проблемы почувствовали и другие компании, которые к Facebook отношения не имеют. Например, Twitter и Telegram . Вероятно, это произошло из-за перегрузки, когда к ним пошли общаться люди из других мессенджеров и соцсетей.

Примерно в 20:30 начали частично падать и другие сайты – TikTok, Netflix, Steam и PlayStation Network, Minecraft, YouTube, Snapchat и Reddit , Skype и Viber , Amazon, Alexa, игры Among Us и Google Play и многие другие.

Причина сбоя: официально она неизвестна. Все, что сейчас можно прочитать в сети – это предположения. Например, о внутренней ошибке, о неудачном обновления маршрутизаторов, о хакерской атаке и тому подобное.