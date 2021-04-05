Лара Трамп взяла интервью у бывшего президента США для своего онлайн-шоу и разместила его на своей странице в инстаграме. Однако публикацию впоследствии удалила администрация соцсети.

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Что происходит

По словам журналистки, представители соцсети подчеркнули, что не намерены допускать на своей платформе какие-либо заявления политика. Также ее предупредили, что ограничат возможности ее страницы, если подобные действия повторятся.

В удаленном интервью Дональд Трамп критиковал Джо Байдена. В частности, он не согласен с его экономической политикой. Политик заявлял о намерениях баллотироваться на пост президента через три года, а также пообещал провести масштабный митинг.

Учетные записи Трампа в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch были заблокированы в начале января после массовых беспорядков в Вашингтоне. Соцсети видели в заявлениях бывшего президента причину штурма здания Капитолия 6 января.