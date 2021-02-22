Соцсеть Facebook начала блокировать сообщения о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса. Речь идет о рекламных объявлениях как минимум в 110 сообществах.

Причиной этому стал запрет на политическую рекламу и связанные с ней алгоритмы.

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Так, соцсеть удалила сообщения о механизмах действия вакцины и даже о расположении пунктов для вакцинации.

Напомним, Facebook ввел запрет на политическую рекламу в преддверии выборов президента США в ноябре 2020 года. При этом запрет планировали снять через неделю после выборов. Но негласно запрет продлили.

В вопросе рекламы вакцинации в Facebook признали наличие проблемы. В соцсети заявили, что уже возобновили рекламу прививок двух сообществ.

Еще один фейспалм Facebook

Ранее мы сообщали, что Facebook решил запретить жителям Австралии читать и делиться новостями на своей платформе. Это произошло из-за нового законопроекта, который вскоре могут принять в стране для защиты местных медиа. Однако, ограничения в компании делали так тщательно, что случайно ограничили свою собственную страницу в Австралии.

Социальная сеть также случайно заблокировала несколько страниц правительственных организаций Австралии, в том числе двух официальных медицинских учреждений, перекрыв доступ к медицинской информации на фоне пандемии коронавируса.