Водные виды спорта, банджи-джампинг, экстремальная погода, сложный маршрут и отсутствие зарядного устройства в течение трех недель – узнайте, как Huawei Watch 3 Pro справился со всеми задачами.

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Зузи и Анджей Тренейро надели свои Huawei Watch 3 Pro и отправились в путешествие, во время которого пережили ряд проблемных ситуаций и испытали часы в разных условиях. Одной из целей проекта было и тестирование Huawei Watch 3 Pro с увеличенной автономной работой во время интенсивного пользования. Так, часы были заряжены только один раз перед началом поездки.

Смотрите результаты 21-дневного путешествия по ссылке.

Вызовы на пути

Первая остановка Зузи и Анджея состоялась в Греции, где известный актер и модель Николаос Анадитос провел их узкими улочками Афин. У путешественников была возможность осмотреть таинственные древние греческие переулки, а также попробовать водные виды спорта, такие как сапсёрфинг.

После Греции Анджей и Зузи оказались в Болгарии, где их встретил актер Иво Араков. На них ожидали каякинг и банджи-джампинг в пещере Проходная (Prohodna), что заставило их сердца забиться намного быстрее!

Далее маршрут пролегал через Румынию, где в компании популярного телеведущего и инфлюенсера Дани Отила путешественники проехали на внедорожниках через горы Бучеджь. Наконец вечером они смогли расслабиться у костра вместе с румынским сообществом Huawei.

Однако следующий день стал полной противоположностью отдыха: по плану было посещение жуткого замка Дракулы и ужин в стенах легендарной обители. Путешественники отправились к замковому холмк на прохладную ночную прогулку, от которой волосы вставали дыбом.

Суровое испытание

Участники евротура могли протестировать более 100 спортивных режимов смарт-часов Huawei Watch 3 Pro во время вейкбордингу и катание на водных лыжах с актером Стеваном Пиале в Сербии, катание на велосипеде вокруг озера Балатон с популярным ютюбером Абоси Барни, маунтинбайкингу с профессиональным BMX-гонщиком Элиасом Шварцлером и занятия альпинизмом с гуру технологий Стефаном Варецка в Австрии, а также во время занятий зимними видами спорта летом – керлингом во всемирно известной словенской Планици.

Конечной остановкой путешествия стала Хорватия, где Зузи и Анджей встретились с певцом Дамиром Кеджо и исследовали красоту острова Паг и хорватской природы, плавая в Адриатическом море.

Во время путешествия Зузи, Анджей и Huawei Watch 3 Pro столкнулись с различным вызовам не только спортивного характера. Они попали в условия сильной балканской жары в июле и имели проблемы с автомобилем. Однако они достигли цели путешествия – протестовали смарт-часы во время всего периода и убедились в инновационности его функций.

Мощные возможности умных часов

Основой целью путешествия стало испытание Huawei Watch 3 Pro и его батареи, которая должна была выдержать все испытания в течение многих дней без подзарядки. Huawei Watch 3 Pro доказал, что ему это по силам. Даже после 21 дня путешествия батарея смарт-часов работала и имела еще 3,5 часа заряда.

Кроме того, на Зузи и Анджея ждали испытания, которые должны были проверить ключевые функции Huawei Watch 3 Pro. Множество спортивных режимов были испытаны во время увлекательных активностей. Также путешественники смогли испытать функцию отслеживания уровня стресса во время посещения замка Бран (замок Дракулы) в дремучих лесах Трансильвании, протестовали альтиметр во время походов по горам и воспользовались интеллектуальными функциями Watch 3 Pro во время путешествий по городам – ​​звонками eSIM, обменом сообщениями, GPS-навигацией и подключением к смартфонам на разных операционных системах.

Такая экстремальная поездка требует круглосуточного мониторинга уровня сердечных сокращений и пульса, и Huawei Watch 3 Pro обеспечил сверхточный анализ этих показателей. А возможность создания персонализированных циферблатов в Huawei Watch 3 Pro позволит путешественникам еще долго вспоминать свои приключения, глядя на экран смарт-часов.

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Приготовьтесь к путешествиям

Теперь благодаря Зузи и Анджее вы знаете, как отправиться в длительное путешествие и не беспокоиться о подзарядке смарт-часов. Которые активности вы не запланировали, Huawei Watch 3 Pro справится с любыми нагрузками. Гаджет следить за всеми важными показателями здоровья и вашими спортивными результатами. Поэтому надевайте смарт-часы на запястье и быстро к новым приключениям!