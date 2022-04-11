Как сообщает 24 канал, пятый пакет санкций против России принят 8 апреля, распространяется на поставки в Россию технологий – в том числе для гражданских сетей связи в случае, если сетями владеют операторы с государственной долей свыше 50%.

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Если раньше санкционные запреты предусматривали исключения для продажи технологий для телекоммуникационных сетей, то в новой редакции пакета санкций появилось специальное уточнение относительно контролируемых государством компаний.

Среди прочего ограничения будут касаться и сетей специального назначения, рассчитанных на преимущественно государственные нужды. На тот же "Ростелеком" уже наложены секторальные санкции США, но европейский вариант гораздо шире и жестче.

Как это повлияет на Россию

Одними из крупнейших поставщиков для сетей мобильной связи в России были Ericsson и Nokia (20% и 30-40% соответственно). В последние годы к ним присоединились и китайские компании, среди которых Huawei, и судьба европейских компаний до сих пор самая большая. По данным Ассоциации разработчиков и производителей электроники ежегодно на российском рынке продается телеком-оборудование на сумму более 4 миллиардов долларов. Из этой суммы лишь 780 миллионов – оборудование российского производства.

Крупнейшим заказчиком российских продуктов является "Ростелеком", поскольку на компанию распространяются требования местного законодательства по закупке российского оборудования, но здесь не все так просто. Дело в том, что так называемое "российское" оборудование в стране производят более 100 компаний, которые в последнее время сильно страдают от дефицита комплектующих, поставляемых из-за рубежа. В частности базовые станции и системы биллинга в России вообще полностью зарубежные.

Российский Tele2 попал под самые жесткие санкции, однако в настоящее время он находится в наиболее выигрышном положении поскольку успел обновить сетевое оборудование в регионах. Однако это оборудование периодически нуждается в замене, а кроме того, шведская компания Tele 2, как владелец бренда, намерена запретить использовать его в России.