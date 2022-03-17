Евросоюз ввел санкции против российских производителей чипов

Евросоюз объявил о введении санкций против российских производителей чипов. Компании из списка ранее подвергались санкциям, введенным США еще в 2014 году, теперь их положение существенно ухудшится.

Эксперты предполагают, что ситуация вокруг российских производителей чипов может существенно ухудшиться, хотя их положение и так было плохим после американских санкций введенных ранее.

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Под ограничительные меры попали следующие компании:

АО "Байкал Электроникс",

АО МЦСТ (разработчик процессоров "Эльбрус"),

ООО "НМ-Тех" (работает на базе завода "Ангстрем-Т"),

а также НТЦ "Модуль".

Еще больше ограничений

Новые меры Евросоюза предполагают распространение действий регламента ЕС №833 от 31 июля 2014 года на эти компании. Это означает, что европейские предприятия лишаются возможности предоставлять попавшим под санкции российским юрлицам любые технологические услуги, связанные с выпуском продукции двойного назначения, а также предоставлять им финансовые услуги, включая выдачу грантов, займов и кредитов.

Новые ограничительные меры в отношении российских чипмейкеров появились на первой волне санкций, введенных американским минторгом. Любые американские компании, желающие работать с российскими производителями чипов, обязаны требовать соответствующее разрешения в Бюро промышленности и безопасности (BIS) при Минторге США, однако, согласно "политике отказа", ведомство по умолчанию будет отклонять все запросы.