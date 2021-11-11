Евросоюз оштрафует Google на 2,4 миллиарда евро: компания проиграла суд
Источник:Euronews
Компания Google проиграла апелляцию по судебному делу против Европейского Союза. Речь идет об интеграции покупок в поисковую систему.
В ЕС это считают нарушением антимонопольного законодательства. Поэтому Google должен заплатить немалый штраф – 2,4 миллиарда евро.
К слову, в мае Google уплатила миллионный штраф по решению антимонопольного комитета
Google проиграла апелляцию ЕС
Компания Google проиграла апелляцию Европейскому Союзу по делу об интеграции покупок в поисковике. В ЕС считают это нарушением антимонопольного законодательства
- Генеральный суд ЕС в Люксембурге наложил на Google штраф в 2,4 миллиарда евро.
- Google подала апелляцию – и проиграла. Впрочем, еще раз она может обжаловать это решение.
Дело в ЕС против Google было открыто еще в 2009, а судебная тяжба продолжается с 2017 года.
- Еще тогда в ЕС обратили внимание, что в поисковике от Google искусственно сервисы этой компании выводятся выше.
- Так что на Google наложили штраф и обязательства – изменить способ формирования результатов поиска по покупкам.
Чтобы этого не делать, Google еще может попытаться поискать другое решение в высшем судебном органе Евросоюза – Европейском суде (European Court of Justice).
К теме На Google наложили штраф почти в 600 миллионов долларов: еще 1 миллион за день просрочки
В чем суть претензий ЕС к Google
Власти Евросоюза считают, что с 2008 года Google систематически предоставляет предпочтение своему сервису покупок (Google Shopping) в выдаче результатов поисковой системы.
- Поскольку эта система доминирует в большинстве стран ЕС, есть основания вопросом заняться антимонопольным органам.
- Ведь данные по Google Shopping регулярно появляются в верхней части результатов поиска.
Другие же конкурирующие сервисы можно найти разве что на 4 странице. И это при том, что 95% кликов приходится на первую десятку результатов.