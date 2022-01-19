Следствие раскрыло название сервиса – это VPNLab.net. Его серверы были расположены в Германии, Нидерландах, Канаде, Чехии, Франции, Венгрии, Латвии, Украине, США и Великобритании.

Интересно Полный эффект присутствия: что предлагают инновационные новинки от Samsung

Что известно

VPNLab существовал с 2008 года.

Сервис был построен на основе OpenVPN, использовал 2048-битное шифрование и сеть сервисов для шифрования и анонимизации соединений, предлагая все это за 60 долларов в год.

Теперь он недоступен, а на главной странице сайта размещено сообщение правоохранительных органов.

Такое сообщение отображается на сайте VPNLa / Фото Европол

Правоохранительные органы заинтересовались этим провайдером после того, как многочисленные расследования выявили преступников, использующих службу VPNLab.net для облегчения незаконных действий, включая распространение вредоносных программ. Другие случаи показали, что сервис использовался для C&C-инфраструктуры программ-вымогателей, а также их фактического развертывания,

– говорится в официальном пресс-релизе.

Европол заявляет, что благодаря обнаруженным на серверах данным, удалось сообщить более 100 предприятий о надвигающихся кибератаках. Киберполиция Украины, которая тоже принимала участие в этой операции, сообщает, что хакерам, которые пользовались сервисом VPNLab, удалось "заработать" около 60 миллионов евро на выкупах.

Ликвидация сервиса VPNLab.net / Фото с сайта cyberpolice.gov.ua

Все 15 серверов уже конфискованы, в том числе и те, что были расположены на территории Украины. Правоохранители устанавливают причастных к атакам вирусами-шифровальщиками с использованием заблокированного VPN-сервиса.