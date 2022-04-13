Европейское космическое агентство прекращают общую с Россией деятельность по миссиям на Луну

Европейское космическое агентство (ESA) больше не будет сотрудничать с Россией в рамках миссий на Луну. Причина – война России против Украины. Об этом идет речь на сайте организации.

Контракт о предоставлении услуг по транспортировке камеры PILOT-D и ее навигационной системы для высокоточной посадки, которые должны были быть испытаны в рамках миссии "Луна-25", уже производится другим "поставщиком коммерческих услуг". Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, не обошел ситуацию стороной и традиционно ответил угрозами.

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Что известно

ESA прекратит совместную деятельность с Россией по [миссиям] Луна-25, -26 и -27. Как и в случае с ExoMars, российская агрессия против Украины и введенные в результате санкции являются фундаментальным изменением обстоятельств и делают невозможным осуществление ESA запланированного сотрудничества на Луне,

– говорится в сообщении.

Луна-25 – первый из четырех проектов (этапов) российской программы по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими беспилотными аппаратами. Целью этого проекта является запуск автоматического зонда, состоящего из двух частей. Орбитальная часть должна осуществить дистанционные исследования (облет Луны) и выбор соответствующих площадок для последующих аппаратов, которые спустятся на поверхность. Посадочный аппарат будет исследовать поверхность в районе Южного полюса, включая криогенное бурение до глубины двух метров. Основная задача – поиск воды. Аппарат также проверит технологию мягкой посадки. Запуск сначала переносился на 2021 год, а затем на 2022 год. Теперь, возможно, его вообще не будет.

Луна-26 – вторая часть глобального проекта и первая часть миссии "Луна-Ресурс-1", заключающаяся в запуске орбитального аппарата "Луна-Ресурс-1 ОА", который в течение года должен работать на орбите Луны, собирая информацию с посадочной станции" Луна-25" также с его помощью будут проводить научные исследования комплексом аппаратуры для дистанционного исследования Луны.

Луна-27 – миссия, предусматривающая запуск аппарата "Луна-Ресурс-1 ПА". Это тяжелый посадочный аппарат для извлечения из глубины и анализа образца лунного льда. В состав аппарата предварительно включен индийский луноход небольших размеров, но окончательно вопрос участия индийской стороны не решен.

Реакция Рогозина

В ответ на это решение глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригрозил снять европейское оборудование с российских лунных аппаратов.

Европейское космическое агентство объявило о прекращении участия в российских лунных программах. Значит снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба из телеги, русской кобыле легче,

– написал рашист в своем телеграм-канале.

Вероятно, он находится в иллюзиях, что России есть, чем его заменить. К примеру, для аппарата "Луна-Ресурс-1 ПА" ЕКА должно было установить свое посадочное оборудование.