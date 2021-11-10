Европейское космическое агентство (ЕКА) представило миссию "Посейдон". В ее рамках к спутнику Сатурна запустят орбитальный аппарат с посадочным модулем.

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Что известно

Космический аппарат, который будет нести на себе исследовательские модули, достигнет цели в 2039 году.

Его орбитальная часть останется вращаться вокруг спутника, а посадочная – отправится на поверхность.

Вся система будет изучать реки и озера и искать признаки жизни на Титане.

Кроме того, аппараты соберут данные об атмосфере и геологии.

Ученые пока не решили, как именно будет выглядеть исследовательская станция. Это может быть как большой дрон-амфибия, который будет плавать в озерах и морях, так и целая армия дронов, которые смогут летать в атмосфере и фотографировать поверхность.



Рой дронов, которые, вероятно, будут исследовать Титан / Иллюстрация UNIVERSITÉ DE PARIS/IPGP/CNRS/A. LUCAS

В ЕКА отмечают, что лучше всего, когда оба типа исследовательских аппаратов – воздушный и водный – работают вместе. Последний сможет выполнять роль базового аппарата, станции подзарядки и места сбора информации от дронов. Агентство с помощью своих устройств также хочет изучить сезонные изменения атмосферы и поверхность Титана, которые сегодня остаются неизвестными для ученых.

В организации также высказывают предположение, что миссия может начаться раньше. "Посейдон" в таком случае присоединится к программе NASA по отправке вертолета Dragonfly на Титан. Он достигнет спутника Сатурна уже в 2034 году и тоже будет искать признаки жизни.



Иллюстрация Dragonfly, который начнет исследовать Титан в 2034 году / Фото ASA/JOHNS HOPKINS APL