Европейское космическое агентство хочет создать сеть GPS на Луне

Сейчас трудно представить жизнь без навигатора на смартфоне. Он помогает легко найти нужное заведение, подъезд, выбрать более близкую дорогу. Похожие потребности будут у астронавтов на Луне. Поэтому Европейское космическое агентство решило помочь им, создав сеть спутников GPS

Конечно, навигация это не единственная цель создания сети спутников. Такая паутина над Луной позволит обеспечить бесперебойную связь, обеспечить надежный телемост с Землей, позволит в большей безопасности провести возможную высадку на обратной стороне Луны. Инициатива ESA получила название Moonlight.

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Инициатива Moonlight / Скриншот из презентации ESA

Для чего это Европейскому космическому агентству

ESA присоединились к американской программе Artemis. Целью программы является высадка "очередного мужчины и первой женщины" на Луне. Кроме этого, будет создана база на поверхности спутника и станция на орбите.

Европа активно участвует в программе. Астронавты агентства будут среди тех, кто ступит на поверхность Луны. Именно поэтому агентство хочет обеспечить бесперебойную связь с любой точки на поверхности спутника.

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Создавать созвездия спутников вокруг Луны будут частные компании. ESA предусматривает финансирование сразу двух проектов, чтобы обеспечить конкуренцию и надежность.

Над инициативой Moonlight уже работают два консорциума: Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) и Telespazio.

Если все пойдет по плану, то воплощать в жизнь проект начнут уже в 2023 году.

Презентация программы Moonlight: смотреть видео онлайн