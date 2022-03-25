Европейский зонд сделал самые близкие фото Солнца за всю историю наблюдения

Европейский космический корабль Solar Orbiter, занимающийся изучением Солнца, сделал самые близкие снимки нашей звезды. Фото раскрывают мельчайшие детали наружной атмосферы и короны светила.

Снимки были сделаны 7 марта, когда Solar Orbiter находился ровно на полпути между Землей и Солнцем, в 75 миллионах километров от обоих тел.

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Одним из инструментов, использованных в процессе, был экстремальный ультрафиолетовый формирователь изображения (EUI), который видит Вселенную в самой высокой энергетической части ультрафиолетового компонента электромагнитного спектра.

Из-за непосредственной близости Solar Orbiter к Солнцу EUI пришлось сделать 25 отдельных снимков, чтобы получить изображение всего солнечного диска. По словам Европейского космического агентства (ESA), команде EUI понадобилось четыре часа, чтобы захватить все сегменты, поскольку для каждого снимка потребовался 10-минутный период, включая время, необходимое для перемещения зонда.

7 марта операторы Solar Orbiter сделали снимки с помощью прибора Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE), обнаружившего температурный градиент в атмосфере Солнца. Удивительное тепловое поведение солнечной атмосферы – одна из самых больших загадок звезды. Вместо того, чтобы становиться холоднее с расстоянием, солнечная атмосфера на самом деле значительно горячее на больших высотах.

Самое детальное фото поверхности Солнца в истории / Фото ESA Solar Orbiter

Изучение Солнца продолжается

В ESA подчеркнули, что уже совсем скоро появятся еще более детальные изображения Солнца. С момента запуска космического корабля в феврале 2020 года, наземные команды управления постепенно сужали траекторию Solar Orbiter вокруг звезды в центре нашей Солнечной системы. В то время как два предыдущих перигелия – ближайшие к Солнцу точки эллиптической орбиты зонда – проходили примерно на половине расстояния между Солнцем и Землей (77 миллионов километров), Solar Orbiter продолжает еще больше приближаться к Солнцу.