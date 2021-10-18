Как пишет источник, предложение о разрешении на проверку фотографий граждан ЕС планируют принять до конца 2021 года. Таким образом власти абсолютно законно смогут получать доступ к контенту, который хранится на смартфонах и облачных хранилищах.

Интересно Apple откладывает технологию сканирования фотографий пользователей: почему компания передумала

Что известно

В докладе размером в 46 страниц, о котором рассказывает издание, более десяти экспертов по кибербезопасности заявляют, что знали об идее ЕС еще до анонса функции Apple. Они утверждают, что таким образом власти хотели создать программу, которая сканировала бы не только изображения на предмет насилия, но и искала признаки терроризма или других правонарушений.

Приоритетом национальной безопасности должно быть сопротивление попыткам слежки за гражданами, а введение такой функции позволит властям перейти красную черту. Приложение будет сканировать личное пространство без каких-либо запросов и сообщений. Это чрезвычайно опасно для бизнеса, национальной и общественной безопасности и частной жизни,

– говорится в докладе.

Основной аргумент неизменен: технологию, которую можно настроить на поиск сексуального насилия над детьми, можно направить и на выявление любых других признаков на изображениях. Например, искать любую конфиденциальную информацию у предпринимателей, журналистов, активистов, политических оппонентов. В руках авторитарных правительств с искаженным понятием правильного и неправильного это может стать настоящим оружием против свободы слова и конфиденциальности личной жизни.

Кроме проблем, связанных с наблюдением, исследователи заявили, что их результаты указывают на то, что технология неэффективна для выявления изображений сексуального насилия над детьми. По их словам, в течение нескольких дней после объявления Apple пользователи и исследователи указывали на способы избежать обнаружения, слегка отредактировав изображение. Дело в том, что алгоритм работает по принципу так называемых хэш-сум. Система максимально упрощает изображение, фактически оставляя от него лишь набор квадратов – основных акцентов изображения, которые в результате сравнивают с базой данных. Таким образом, отредактировав часть изображения, в результате получается другая хэш-сумма.

Исследователи заявили, что публикуют свои выводы сейчас, чтобы проинформировать Европейский союз об опасности его плана, а также потому, что "расширение полномочий государства по наблюдению действительно переходит красную черту".