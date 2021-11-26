Космический аппарат Европейского космического агентства Solar Orbiter уже не впервые будет осуществлять гравитационный маневр. Можно сказать, что это довольно рутинная работа для зондов в дальнем космосе. И проблема заключается в том, что гравитационные маневры у Земли из года в год становятся все опаснее. Конечно, причиной этого является увеличение количества спутников и, что главное, космического мусора.

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Визуализация гравитационного маневра аппарата Solar Orbiter / Фото ESA

Подробнее об опасностях гравитационного маневра Solar Orbiter

Количество спутников постоянно растет, ведь Земля нуждается в них все больше и больше. Также причиной роста числа спутников на низкой околоземной орбите является то, что они становятся меньше и дешевле, поэтому все больше компаний может их запускать. Не следует забывать и о "спутниковых созвездиях", – например, Starlink.

Что касается мусора, то это особенно актуальная тема последних недель. Например, совсем недавно количество обломков на низкой околоземной орбите значительно возросло благодаря "стараниям" России. Еще раньше происходили несколько космических столкновений, которые породили миллионы обломков. А в конце мая 2021 года один такой обломок даже врезался в МКС.

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Так выглядит солнечная панель телескопа "Хаббл" после 12 лет на орбите / Фото ESA

Solar Orbiter, совершая гравитационный маневр, пересечет несколько опасных регионов:

Сначала будет полоса примерно на расстоянии 36 тысяч километров от Земли, где расположено кладбище геостационарных спутников, а следом и область, где расположены рабочие геостационарные спутники.

После этого аппарат достигнет низкой околоземной орбиты и пролетит чуть выше орбиты МКС – на высоте 460 километров от поверхности Земли. Здесь скопилось гораздо больше космического мусора, чем на геостационарной орбите.

После этого фактически повторится первый этап, но в обратном порядке – повторный пролет через геостационарную орбиту и кладбище нерабочих спутников за ней.

В ESA отмечают, что это будет самый опасный гравитационный маневр за всю историю Агентства. Шанс на столкновение очень низок, но "он не равен нулю". Также в Агентстве говорят, что "тот факт, что этот риск вообще существует, подчеркивает бардак, который мы устроили в космосе".