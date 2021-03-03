Татуировка является достаточно популярной формой личного самовыражения. Однако европейские исследователи создали то, что они называют первой в мире светоизлучающей татуировкой на базе технологии OLED. Кроме того, что выглядит такое украшение очень интересно, оно может служить как индикатор потенциальных проблем со здоровьем.

Обычно люди используют татуировки, чтобы сохранить память о важном событии или выразить свою преданность чему-либо. Однако есть прецеденты использования татуировок в медицинских целях. Например, онкобольным, которые проходят лучевую терапию, на кожу наносят татуировки с маленькими точками, которые используются в качестве ориентиров для точного наведения аппаратуры.

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Стоит отметить, что идея украшения кожи светящимися элементами также не нова. Раньше люди, которые называют себя биохакерами, имплантировали под кожу светодиоды, однако результат не имел никакого практического применения, кроме привлечения внимания. Однако британские и итальянские ученые пошли еще дальше. Недавно они опубликовали статью в журнале Advanced Electronic Materials, которая называется "Ультратонкие автономные татуированные светоизлучающие диоды".

Технология OLED-татуировки

В статье описывается технология, основанная на тех же принципах, что и гибкие OLED-матрицы, используемые в смартфонах. Гибкость особенно важна для такого устройства, поскольку он должен сгибаться вместе с человеческой кожей, не доставляя при этом дискомфорта.



Элементы OLED-татуировки / Фото Gizmodo

Конструкция светоизлучающих татуировок включает в себя чрезвычайно тонкий слой электролюминесцентных полимеров, который светится при подаче небольшого тока. Стоит заметить, что толщина такого слоя составляет всего 2,3 микрометра, что составляет примерно треть диаметра эритроцита.

Он помещается между парой электродов и располагается поверх изолирующего слоя, который прикрепляется к бумаге для временных татуировок с помощью специального процесса печати. Такая татуировка может легко наноситься на поверхность кожи, как и временные переводные картинки, предназначенные для детей. Как следствие, их можно легко смыть при необходимости.

Медицинское применение OLED-татуировок

При подаче тока OLED-татуировки светится зеленым цветом, однако исследователи уверяют, что, при необходимости, им можно придать любой цвет. Ученые утверждают, что подобные татуировки имеют огромный потенциал в качестве медицинского инструмента. В сочетании с другими технологиями они могут использоваться, например, в качестве светового сообщение для спортсменов, когда пора восстановить водный баланс.

Стоит отметить, что до сих пор исследователи тестировали новую технологию только на статических поверхностях, таких как бумага, пластиковые бутылки и прочее. Учитывая то, как часто человеческая кожа подвергается механическим воздействиям, нанесенное на нее OLED-татуировки не может обеспечить приемлемую долговечность. Кроме того, в лабораторных условиях такие татуировки работали от внешнего источника питания, что не очень неудобно в случае нанесения украшения на тело, поскольку пользователю придется постоянно быть подключенным к источнику питания.