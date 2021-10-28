Европейские пользователи сообщают о сбое в работе YouTube

В Европе пользователи сообщают о сбое в работе YouTube. Соответствующие сбои в работе начались ориентировочно в 21 час 28 октября.

Такие данные сайта Downdetector, который показывает пользователям информацию в режиме реального времени о состоянии различных веб-сайтов и услуг.

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В Еврове в YouTube перебои в работе

Согласно данным Downdetector, больше всего людей жаловались на работу видеохостинга ориентировочно в 22 часа 28 октября. В то время объем жалоб пользователей составлял 924.



В ютубе возникли проблемы в работе / Скриншот Downdetector

По состоянию на 22:44, ситуация улучшилась – там объем жалоб пользователей установил 33. Наихудшая ситуация сложилась в Европе.



Больше всего сбоев хранятся в YouTube / Скриншот с Downdetector

Коротко о ситуации с последними сбоями соцсетей