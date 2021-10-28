Такие данные сайта Downdetector, который показывает пользователям информацию в режиме реального времени о состоянии различных веб-сайтов и услуг.
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В Еврове в YouTube перебои в работе
Согласно данным Downdetector, больше всего людей жаловались на работу видеохостинга ориентировочно в 22 часа 28 октября. В то время объем жалоб пользователей составлял 924.
В ютубе возникли проблемы в работе / Скриншот Downdetector
По состоянию на 22:44, ситуация улучшилась – там объем жалоб пользователей установил 33. Наихудшая ситуация сложилась в Европе.
Больше всего сбоев хранятся в YouTube / Скриншот с Downdetector
Коротко о ситуации с последними сбоями соцсетей
- 4 октября у Facebook, Instagram и WhatsApp возникли проблемы в работе соцсетей. На фоне сбоя глава Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов.
- В этот день также не работали TikTok, а также Netflix, Twitter и Google.
- Более того, акции NASDAQ упали более чем на 2,3%. Все из-за масштабного сбоя в работе ведущих соцсетей. Говорится также об акциях Amazon, Facebook, Moderna. Microsoft, NVIDIA, Alphabet A.