EasyMile уже тестировала раньше автономный шаттл в медицинском кампусе Oncopole в Тулузе (Франция) – он курсировал между главным въездом и парковкой, расстояние между которыми составляет около 600 метров. При этом на дороге есть "смешанный" трафик, включающий пешеходов, велосипедистов, автомобили и автобусы.
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Доказав безопасность и надежность сервиса, компания получила от французских властей разрешение на использование транспорта 4 уровня автономности на дорогах общего пользования. Всего стартап применяет транспорт Level 4 на семи площадках разных стран.
По словам генерального менеджера EasyMile Бенуа Перрена, разрешение стало важным шагом на пути коммерциализации систем автономного вождения. Ожидается, что сфера применения технологии будет продолжать расширяться.
Что известно о шаттле EZ10, который будет курсировать по дорогам Франции
Впервые прототип EZ10 был представлен еще в 2015 году. EasyMile тестировала свою разработку более чем в 30 странах мира, во многих случаях движение контролировали только удаленные операторы. Испытания проходили в Сингапуре, США, Финляндии, Австралии и многих других странах. Основным назначением автобуса автономное перевозку пассажиров по территории кампусов, заводов, аэропортов и других относительно ограниченных площадок.
Автономный автобус EZ10 / Фото EasyMile
Новая версия EZ10 вмещает до 15 человек, автобус оснащен мягкими сиденьями и индивидуальными ремнями безопасности, а для людей с ограниченными возможностями есть автоматический пандус и крепления инвалидных кресел. Компания обновила набор сенсоров автобуса и объединила усилия с немецким стартапом Sono Motors для интеграции солнечных элементов питания, благодаря которым увеличится запас хода электротранспорта.