EasyMile уже тестировала раньше автономный шаттл в медицинском кампусе Oncopole в Тулузе (Франция) – он курсировал между главным въездом и парковкой, расстояние между которыми составляет около 600 метров. При этом на дороге есть "смешанный" трафик, включающий пешеходов, велосипедистов, автомобили и автобусы.

Не пропустите Renault показала летающий автомобиль-квадрокоптер AIR4: эпические фото

Доказав безопасность и надежность сервиса, компания получила от французских властей разрешение на использование транспорта 4 уровня автономности на дорогах общего пользования. Всего стартап применяет транспорт Level 4 на семи площадках разных стран.

Справка. Это высокий уровень автономности, позволяющий транспорту обходиться без оператора на борту. По имеющимся данным, эксплуатация на дорогах Франции в полевых условиях начнется с сентября 2022 года.

По словам генерального менеджера EasyMile Бенуа Перрена, разрешение стало важным шагом на пути коммерциализации систем автономного вождения. Ожидается, что сфера применения технологии будет продолжать расширяться.

Что известно о шаттле EZ10, который будет курсировать по дорогам Франции

Впервые прототип EZ10 был представлен еще в 2015 году. EasyMile тестировала свою разработку более чем в 30 странах мира, во многих случаях движение контролировали только удаленные операторы. Испытания проходили в Сингапуре, США, Финляндии, Австралии и многих других странах. Основным назначением автобуса автономное перевозку пассажиров по территории кампусов, заводов, аэропортов и других относительно ограниченных площадок.



Автономный автобус EZ10 / Фото EasyMile

Новая версия EZ10 вмещает до 15 человек, автобус оснащен мягкими сиденьями и индивидуальными ремнями безопасности, а для людей с ограниченными возможностями есть автоматический пандус и крепления инвалидных кресел. Компания обновила набор сенсоров автобуса и объединила усилия с немецким стартапом Sono Motors для интеграции солнечных элементов питания, благодаря которым увеличится запас хода электротранспорта.