В Европе создадут фонд для инвестиций в космические стартапы

Космическая ветвь активно развивается практически во всем цивилизованном мире. Но развитие невозможно без инвестиций и в Европе решили позаботиться о том, чтобы частная космонавтика росла.

Если посмотреть на современный частный космический рынок, то окажется, что существуют десятки и даже сотни небольших стартапов и компаний, которые предлагают (или планируют предлагать) различные услуги: от построения ракет-носителей и выведения груза на орбиту до разработки и даже дозаправки спутников. Абсолютное большинство таких компаний расположены в США. В Европе хотят, чтобы таких стартапов было больше по эту сторону Атлантического океана.

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Подписание договора о том, что фонд "Кассини" будет инвестировать европейские космические стартапы / Фото Space News

Инвестиции в частный европейский космос

Сообщается, что 25 января 2022 года представители Европейской комиссии, Европейского инвестиционного банка и Европейского инвестиционного фонда подписали договор о выделении 1,12 миллиарда долларов на программу "Кассини". В течение следующих 5 лет эта программа будет нацелена на финансовую поддержку европейских космических стартапов.

Такая потребность достаточно актуальна. Дело в том, что деньги в космической отрасли преимущественно "крутятся" в США. Поэтому чувствуется "отток мозгов" за океан, ведь в Европе "стартаперы" банально не могут себя реализовать. В Европе решили это исправить, поддерживая новых предпринимателей в космической отрасли в начале пути.

Европейские космические предприниматели испытывают нехватку частных источников финансирования. Поэтому они обычно следят за частным капиталом за пределами ЕС, особенно в Соединенных Штатах,

– рассказывает сказал Крис Питерс, вице-президент Европейского инвестиционного банка.

Решение своевременно и верно, уверены организаторы договора. Они считают, что это побуждает к появлению новых частных космических компаний на территории ЕС и подтолкнет этот рынок к большему развитию. Вероятно, в Европе решили, по крайней мере, частично перенять опыт США, где создаются надлежащие условия для существования частных космических компаний.

Пока нет деталей относительно того, как будет происходить инвестирование: кого будут выбирать, какие будут суммы инвестиций, какие будут условия и так далее. В любом случае решение должно способствовать тому, что условный полюс "частного космоса" будет не только в США.