Команда немецкого университета Юлиуса Максимилиана в Вюрцбурге (JMU) разработала роботизированную сферу DAEDALUS для исследования глубин лунных пещер. На вид устройство представляет собой подвешенный шар. Европейское космическое агентство (ESA) рассказало об этом проекте, который может стать частью лунной программы.

Лунные орбитальные аппараты нанесли на карту несколько глубоких ям на поверхности Луны, которые, как считается, являются "световыми люками" в лавовых пещерах. Такие полости представляют большой научный интерес, открывая доступ к неприкосновенному лунному материалу – возможно, даже к залежам воды в виде льда.

Интересно ESA выделило более полумиллиона долларов на разработку новых космических транспортных средств

В будущем такие пещеры также могут стать средой обитания для лунных поселенцев, давая естественную защиту от радиации, микрометеоритов и экстремальных температур на поверхности естественного спутника Земли.

Что такое DAEDALUS и какие перед ним будут стоять задачи

DAEDALUS (Descent And Exploration in Deep Autonomy of Lunar Underground Structures) представляет собой сферу диаметром 46 см, которая должна будет нести на борту многих направлений стереоскопическую камеру, лазерную систему лидара для трехмерного картографирования пещер изнутри, датчики температуры, дозиметр излучения, а также выдвижные кронштейны , которые помогут преодолевать препятствия и проверять свойства горных пород.

Аппарат сначала планируют спускать внутрь пещеры на специальной привязи, а затем отпускать, чтобы робот перемещался своим ходом, отталкиваясь с помощью множества выдвижных опор. Подвесной трос выступает как приемник Wi-Fi, позволяя устройству передавать наверх все, что он обнаружит в пещере.



Схема спуска и движения DAEDALUS / Фото ESA

Камеры DAEDALUS работают как система стереоскопического зрения и лазерного измерения расстояний, причем сфера обнаруживает препятствия во время спуска и автономно перемещается при достижении дна.

Консорциум во главе с JMU спроектировал работу в рамках более масштабной программы исследования системы лунных пещер, проведенной по заданию ESA различными университетами и научными организациями.