Европа приостановила сотрудничество с Россией из-за вторжения последней в Украину. Как следствие, запуск аппарата ExoMars-2022 был отменен. Теперь глава ESA Йозеф Ашбахер (ExoMars) заявил, что NASA готово помочь Европейскому космическому агентству, а переговоры на эту тему между организациями будут завершены в ближайшие недели.

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Ашбахер подчеркнул, что если до сих пор сотрудничество с "Роскосмосом" было остановлено, то соглашение с NASA будет означать полное прекращение работ между Европой и Россией в рамках миссий по исследованию Марса.

Обмен оборудованием с Россией

Руководитель ESA также добавил, что агентство может обсудить с Роскосмосом возможность обмена оборудованием, которое уже создано по проекту ExoMars. Здесь следует отметить, что Россия вряд ли согласится на такой шаг. Напомним, что после прекращения британской компанией сотрудничества с "Роскосмосом" в рамках проекта OneWeb, ведомство просто украло спутники, которые они должны были запустить на орбиту.

Впрочем, в этом случае ситуация несколько иная, потому что основная часть оборудования миссии ExoMars находится в Италии, включая российские компоненты. Поэтому у России просто нет выбора, если действительно захочет вернуть свое оборудование.

У нас тоже есть другое оборудование в России. И нам нужно обсудить, что делать дальше. Европе нужно вернуть свои компоненты, а россияне хотят вернуть свои компоненты,

– сказал Йозеф Ашбахер.

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Атомные реакторы на луне

Напомним, что NASA активно готовится и к месячным миссиям в рамках проекта "Артемида". В настоящее время ведомство надеется получить финансирование для своего проекта строительства ядерного реактора на Луне. Агентство уже подписало контракты с тремя поставщиками на разработку концепции.

В итоге компактный реактор на спутнике Земли будет производить электроэнергию для поддержки будущей лунной базы в рамках программы Artemis, направленной на возвращение человека на Луну и продолжение научных исследований. Однако в перспективе наработки могут быть применены и на Марсе. В NASA говорят, что разработка этих ранних проектов поможет заложить основу для обеспечения продолжительного присутствия человека в других мирах.