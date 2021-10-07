Европарламент высказался за запрет массового распознавания лиц

В Европарламенте проголосовали за резолюцию о запрете массового автоматического распознавания лиц в общественных местах. Это решение не будет иметь юридической силы, а лишь демонстрирует позицию депутатов.

В документе приводится единственный случай, когда жители ЕС могут быть объектом слежки с использованием распознавания лиц: если их подозревают в преступлении. Кроме всего прочего, по мнению депутатов, государственные органы также должны начать использовать программное обеспечение с открытым кодом.

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Резолюция: как голосовали депутаты

Поддержали резолюцию 377 депутатов.

Против выступили 248.

62 члена парламента воздержались.

Использование приложений искусственного интеллекта должно быть отнесено к категории высокого риска в случаях, когда существует возможность значительного влияния на жизнь людей. В частности, любое широкое применение ИИ для целей массовой слежки следует считать непропорциональной мерой,

– сказано в резолюции Европарламента.

Депутаты также призвали запретить использование частных баз данных по распознаванию лиц, таких как система искусственного интеллекта американского стартапа Clearview, которую уже использует полиция некоторых стран, а также системы прогнозирования правонарушений, основанные на поведенческих данных.

По мнению тех, кто поддержал резолюцию, системы распознавания лиц угрожают фундаментальным правам и свободам, таким как неприкосновенность частной жизни.