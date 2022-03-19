Европа вслед за Японией переведет ударные подлодки на литиевые аккумуляторы

Европейская межведомственная Организация по совместному сотрудничеству в области вооружений (OCCAR) сообщила, что итальянский проект ударной подводной лодки U212 NFS успешно прошел проверку на системном уровне. Отличительной особенностью U212 NFS станет использование исключительно батарейного питания на основе аккумуляторов, содержащих литий.

Первой на регулярной основе дизельные подлодки с литиевыми аккумуляторами начала производить Япония. На вооружение приняты две подлодки предыдущего поколения и в этом году будет принято еще одно новое поколение.

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Итальянский проект U212 NFS компании Fincantieri в перспективе должен представить полностью электрическую подлодку, для чего в надстройке подводного корабля предусмотрено семь мачт (плюс одна опциональная) для зарядки бортовых аккумуляторов.

Проект U212 NFS / Фото OCCAR

В основе ударной многоцелевой подводной лодки U212 NFS лежит итальянский проект U212A. Для нового проекта внешний корпус удлинили на 1,2 метра и изменили конструкцию надводной части (паруса). Общая длина U212 NFS составит 59 метров с надводным водоизмещением около 1600 тонн. Обводы также изменены для понижения шумов от движения.

В качестве вооружения будут использоваться крылатые ракеты большой дальности. Впрочем, проект должен пройти этап критического анализа, после которого можно будет говорить о производстве прототипов.