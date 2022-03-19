Первой на регулярной основе дизельные подлодки с литиевыми аккумуляторами начала производить Япония. На вооружение приняты две подлодки предыдущего поколения и в этом году будет принято еще одно новое поколение.

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Итальянский проект U212 NFS компании Fincantieri в перспективе должен представить полностью электрическую подлодку, для чего в надстройке подводного корабля предусмотрено семь мачт (плюс одна опциональная) для зарядки бортовых аккумуляторов.

Проект U212 NFS / Фото OCCAR

В основе ударной многоцелевой подводной лодки U212 NFS лежит итальянский проект U212A. Для нового проекта внешний корпус удлинили на 1,2 метра и изменили конструкцию надводной части (паруса). Общая длина U212 NFS составит 59 метров с надводным водоизмещением около 1600 тонн. Обводы также изменены для понижения шумов от движения.

В качестве вооружения будут использоваться крылатые ракеты большой дальности. Впрочем, проект должен пройти этап критического анализа, после которого можно будет говорить о производстве прототипов.