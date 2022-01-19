Европа сужает круг претендентов в астронавты ESA

Астронавты – это храбрецы и мечтатели, которые помогают человечеству прокладывать путь к звездам. А потому совсем не удивительно, что требования к людям-кандидатам у астронавтов суровые.

В 2021 году Европейское космическое агентство (ESA) объявило о том, что состоится новый набор астронавтов. Вскоре появилась информация о том, что Агентство планирует принимать заявки на участие в конкурсе и людей с инвалидностью. Что ж, первый этап набора завершен.

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Статистика отбора для соискателей / Фото ESA

Набор астронавтов ESA

Сообщается, что всего Европейское космическое агентство получило 23 594 заявки на отбор на первом этапе. 287 из этих заявок принадлежали людям с инвалидностью. После проработки всех данных, Агентство объявило о завершении процесса рассмотрения и поделилось результатами:

Из 287 заявок от людей с инвалидностью отобрали 29. Из них 21 человек (72,4%) – это мужчины, а 8 человек (27,6%) – женщины.

Из 23 307 других заявок отобрали 1 362. Из них 531 человек (39%) – это женщины, а 831 человек (61%) – мужчины.

Совокупно было отобрано 1391 человек для участия во втором этапе отбора. Теперь кандидатов ждут разнообразные психологические тесты: когнитивные, технические, координационные и другие. К концу 2022 года (вероятно, осень) количество участников уменьшится до "нескольких десятков" и их начнут готовить узкоспециализированно. По всей вероятности, людям, которым будет по разным причинам отказано в желании быть астронавтом, предложат другую вакансию в ESA.