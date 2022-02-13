Предотвратить солнечную вспышку мы не можем, но можем узнать о ней и подготовиться. Именно с этой целью Европейское космическое агентство (ESA) планирует запустить космический аппарат под названием ESA Vigil (ранее аппарат назывался Lagrange), который будет наблюдать за нашим непредсказуемым светилом. Фиксируя вспышку, зонд будет передавать информацию на Землю и у нас будет время на подготовку.

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Подробнее ESA Vigil

Об опасности вспышек ярко говорит недавнее событие, когда вещество Солнца вызвало геомагнитную бурю и фактическое уничтожение 40 спутников Starlink.

Ранее, в 1979 году, по этой же причине была уничтожена единственная национальная космическая станция США Skylab.

Но самым известным таким событием за все время наблюдений является так называемое Событие Кэррингтона, которое произошло в 1859 году. Полярное сияние, которое спровоцировала буря, было видно даже над Карибским морем, Колумбией и центральной Мексикой. Телеграфы в Европе и Северной Америке вышли из строя. Если бы такое событие произошло сегодня, то мы очень долго оправлялись от последствий.

Аппарат ESA Vigil будет запущен в середине 2020-х годов и расположится в точке Лагранжа L5 системы Солнце – Земля. Это место на орбите Земли в 150 миллионах километров от Солнца и на 60 градусов позади самой земли. Там Vigil сможет наблюдать за выбросами вещества светила, которые направлены в сторону нашей планеты и оценивать их опасность для населения.



Визуализация точек Лагранжа / Фото Wikipedia

Ранее аппарат Европейского космического агентства назывался Lagrange, однако было решено подобрать лучшее название. Как результат: со всего мира (преимущественно из Европы) поступило 5 422 заявки с предложениями. Несколько недель специалисты выбирали и решили назвать зонд Vigil, что переводится как "слежка".

Новое название идеально подходит для космического зонда, который будет пристально следить за солнечными вспышками, которые потенциально могут повредить энергосистемы Земли, нарушить коммуникации, вывести из строя спутники и даже представлять опасность для людей.