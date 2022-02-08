Министр экономики Германии Роберт Хабек и министр финансов Франции Брюно Ле Мэр прокомментировали завуалированные угрозы во время встречи в Париже. Похоже, оба лишь бы обрадовались такому развитию событий.

Интересно Meta рассматривает возможность полного закрытия Facebook и Instagram в Европе, – британские СМИ

Что сказали министры

В общем, оба разделяют мнение, что Европа прекрасно обойдется без Facebook и Instagram.

После атаки хакеров я жил без Facebook и Twitter в течение четырех лет, и моя жизнь была фантастической,

– сказал министр Хабек.

Роберт Хабек заявил, что Европейский союз является "большим внутренним рынком с такой большой экономической силой, что, если мы будем действовать сообща, нас не запугать чем-то подобным".

Его коллега Брюно Ле Мэр высказался в схожем ключе:

Я могу подтвердить, что жизнь без Facebook очень хороша, и мы бы прекрасно жили без Facebook. Цифровые гиганты должны понимать, что европейский континент будет сопротивляться и утверждать свой суверенитет,

– добавил министр финансов Франции.

Позже представитель Meta сообщил, что на самом деле компания не хочет и не планирует уходить с европейского рынка. Однако если правила ЕС, запрещающие передачу данных в США, будут приняты, то это изменение "существенно и неблагоприятно повлияет на бизнес, финансовое положение и результаты компании".

Напомним, спор идет вокруг правил хранения и использования данных европейских пользователей. Дело в том, что текущие Соглашения, которые регулировали этот вопрос, были отменены, а новые еще в процессе разработки. Meta волнуется по этому поводу, ведь депутаты могут обязать соцсети хранить данные на территории ЕС, а для Meta трансатлантическая передача данных является ключевым вопросом. Обмен данными между странами и регионами имеет решающее значение для оказания услуг и таргетированной рекламы, подчеркивают в компании.