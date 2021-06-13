Автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства будет называться EnVision. Аппарат будет комплексно исследовать Венеру, что позволит получить целостное представление о планете. Это поможет ученым понять, почему "сестра Земли" так отличается от нашей планеты.
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Зонд Европейского космического агентства EnVision / Фото ESA
Подробнее о венерианской миссии Европы
Отправит станцию к Венере ракета-носитель Ariane 6, которая пока не осуществила ни одного запуска. И старт миссии EnVision запланирован на 2031 – 2033 годы, поэтому к тому времени новая ракета-носитель должна быть введена в строй.
Главными целями миссии будут:
- изучение атмосферы Венеры;
- изучение геологической активности планеты;
- изучение гравитационного поля;
- картографирование поверхности.
Интересно то, что в целях экономии топлива аппаратом, будет использован метод аэроторможения. То есть, EnVision будет тормозить об атмосферу Венеры.
Миссия будет проходить в тесном сотрудничестве с NASA, которое также внесло свой вклад в конструирование аппарата. Например, радар EnVision VenSAR создавался при соучастии NASA. Также Америка предоставит свою систему дальней космической связи.
Миссия EnVision Европейского космического агентства: смотреть видео онлайн