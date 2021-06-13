Автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства будет называться EnVision. Аппарат будет комплексно исследовать Венеру, что позволит получить целостное представление о планете. Это поможет ученым понять, почему "сестра Земли" так отличается от нашей планеты.

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Зонд Европейского космического агентства EnVision / Фото ESA

Подробнее о венерианской миссии Европы

Отправит станцию ​​к Венере ракета-носитель Ariane 6, которая пока не осуществила ни одного запуска. И старт миссии EnVision запланирован на 2031 – 2033 годы, поэтому к тому времени новая ракета-носитель должна быть введена в строй.

Главными целями миссии будут:

изучение атмосферы Венеры;

изучение геологической активности планеты;

изучение гравитационного поля;

картографирование поверхности.

Интересно то, что в целях экономии топлива аппаратом, будет использован метод аэроторможения. То есть, EnVision будет тормозить об атмосферу Венеры.

Миссия будет проходить в тесном сотрудничестве с NASA, которое также внесло свой вклад в конструирование аппарата. Например, радар EnVision VenSAR создавался при соучастии NASA. Также Америка предоставит свою систему дальней космической связи.

Миссия EnVision Европейского космического агентства: смотреть видео онлайн