Жители Европы и Китая готовы к замене политиков искусственным интеллектом: исследование

Хоть мы и слышим в последнее время о невероятных достижениях искусственного интеллекта в самых разнообразных сферах, компьютерные алгоритмы все еще имеют огромное количество недостатков. Однако, даже в таком случае огромная часть жителей Европы и Китая считает, что ИИ справится с работой политиков лучше, чем это делают люди, выяснили специалисты IE University.

В ходе исследования опросили 2 769 человек из 11 стран мира. Участников спрашивали, как они относятся к перспективе создания цифрового парламента. Около 60 процентов американских респондентов отнеслись к идее резко негативно, а большая часть опрошенных в Европе и Китае — 51 и 75 процентов соответственно — уже сейчас поддержали бы подобную замену.

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Компьютер и человек

По словам Оскара Йонссона, научного директора Центра управления изменениями и автора исследования, вера в демократию, как форму правления, практически полностью себя изжила. Аналитики связывают это явление с усилением политической поляризации, информационными пузырями и общим дроблением информации.

Все считают, что политика ухудшается, и, очевидно, обвиняют в этом политиков, поэтому я думаю, что отчет вполне точно отражает общий дух времени,

– заявил Йонссон и добавил, что важную роль в результатах опроса сыграли личные отношения между респондентами и чиновниками.

Желание заменить государственные структуры искусственным интеллектом было выше у тех людей, которые были ближе к ним.

Идея оказалась особенно популярной в Испании, где ее поддержали 66 процентов опрошенных.

Помимо Испании, больше всего сторонников передачи законодательной власти алгоритмам зарегистрировано в Италии и Эстонии — 59 и 56 процентов соответственно.

При этом в некоторых странах Европы большинство опрошенных пока негативно относятся к таким кардинальным изменениям, среди таких – Великобритания, Нидерланды и Германия.

Между тем в Китае парламент можно прямо сегодня менять на ИИ — 75 процентов китайских респондентов поддержали бы такую замену.

В США 60 процентов опрошенных американцев выступили против ИИ у власти.

Не видят ничего плохого в системе власти с участием алгоритмов 40 процентов американцев.

Как отмечает CNBC, оценка готовности жить по законам, установленным машиной, зависит от возрастных групп опрошенных. Более 60 процентов жителей Европы в возрасте от 25 до 34 лет и 56% в возрасте от 34 до 44 лет считают, что ИИ уже готов контролировать внутреннюю и внешнюю политику — такой подход, по их мнению, будет более эффективным, чем тот, который применяется сегодня.

Опрошенные старше 55 лет в большинстве своем придерживаются более традиционных взглядов. Но с каждым годом их число будет уменьшаться, считают исследователи.