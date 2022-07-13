На встрече обсуждалась концепция создания на континенте новой сети скоростных пассажирских поездов, которая протянется между крупнейшими европейскими городами. Это должна быть сверхбыстрая, ультрасовременная, дешевая и углеродно-нейтральная система, которая сможет бросить вызов бюджетной авиации.

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Подальше от самолетов

Главная цель создания такой системы – попытка найти альтернативу перелетам, потому что самолеты создают слишком много выбросов и не соответствуют текущей политике экологической направленности.

и не соответствуют текущей политике экологической направленности. Поскольку люди уже привыкли быстро передвигаться с помощью лоукостеров, им нужно решение со сравнимыми скоростными характеристиками, а главное – ценовыми. И лучшей альтернативы, чем высокоскоростные поезда, пока не предложено

В Европе уже есть несколько условно успешных примеров реализации таких систем, но все они носят локальный характер, решая задачи на отдельных наиболее загруженных линиях. Соединить эти системы в единую сеть будет сложно из-за трансграничной бюрократии, высоких затрат и отсутствия спроса.

В период пандемии перевозки пассажиров по железной дороге упали в разы, поставив на грань рентабельности работу ряда направлений. Есть сомнения, что новые поезда окажутся востребованными просто ради отказа от бюджетных перелетов. С другой стороны, у правительств европейских государств есть все необходимые рычаги, чтобы интегрировать новый подход к перемещениям в жизнь своих граждан.

Теперь группа европейских организаций обязалась провести исследование, которое покажет преимущества расширенной сети высокоскоростных железных дорог, что потенциально соединит столицы и крупные города европейских государств. Кроме того, исследуют вопросы источников оплаты десятков тысяч километров новых линий и того, как радикальная трансформация железнодорожной сети континента может помочь ЕС достичь цели "Зеленого соглашения" по углеродной нейтральности к 2050 году. Среди этих организаций называют Европейскую комиссию, Сообщество европейских железных дорог, Европейскую промышленность железнодорожного снабжения и ALLRAIL, представляющую негосударственные железные дороги.