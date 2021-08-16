В начале осени Еврокомиссия планирует представить новый закон, призванный установить для производителей электроники единый стандарт зарядных устройств. Если его примут, Apple придется производить отдельные версии своих смартфонов для ЕС.

Интересно История QWERTY и первый ноутбук с украинской раскладкой

Что известно

Новый закон могут принять уже в сентябре. Если так произойдет, новым стандартом станет разъем USB-С, который сейчас используется в большинстве современных смартфонов, планшетов, умных устройств, наушников и прочей электроники.

Сегодня подавляющее большинство представителей индустрии добровольно переходит на стандарт USB Type-C. Поэтому некоторые эксперты считают, что в новом законе нет необходимости вообще.

Такого же мнения придерживается Apple, однако по другим причинам. Компания использует в своих устройствах разъем Lightning. Она уверена, что принуждение к переходу на USB Type-C навредит инновациям и создаст большое количество электронных отходов.

Судя по всему, компанию не беспокоит, что ее фирменные зарядные устройства имеют привычку ломаться уже через несколько месяцев использования, массово оказываясь на свалке, тогда как зарядки Android исправны годами.

Позиция компании вполне понятна, так как цена оригинального Lightning значительно выше, чем стоимость USB Type-C. Например, в одном из украинских магазинов техники, где продукция Apple реализуется официально, цена на двухметровый кабель составляет 1 099 гривен.

Ранее Apple уже пытались убедить отказаться от Lightning. Однако успешными эти попытки не были.

Интересный факт: первая серийная клавиатура с украинской раскладкой была реализована именно в ноутбуках ASUS. Здесь вы сможете подобрать идеальное устройство для дома, работы, творчества, учебы или игр.