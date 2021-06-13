Есть ли у животных религия: исследование

Собаки, а иногда даже и коты, могут смотреть на человека с невыразимой любовью в глазах, словно на божество. И все же это не имеет никакого отношения к религии. Они не поклоняются, не молятся, не верят. Существуют ли животные, у которых есть религия?

Есть ли у животных религия? Уверенно можно сказать, что мы не знаем. Например, слоны "оплакивают" своих умерших родственников и посещают их останки время от времени. Сороки, как утверждают исследователи, строят венки из травы возле погибших сорок. Является ли это признаком ритуализма? Тяжело ответить. Но есть животные, с которыми несколько проще. Речь идет о шимпанзе.

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Шимпанзе Хэм в 1961 году стал первым гоминидом, побывавшим в космосе / Фото Wikipedia

Религиозные признаки у шимпанзе

Шимпанзе – это наши ближайшие родственники. Наш с ними эволюционный путь разошелся около 7 миллионов лет назад.

Шимпанзе и некоторые другие приматы активно пользуются орудиями труда. Причем шимпанзе используют очень часто. Например, разрушают палками термитники или используют камни, чтобы расколоть орехи.

Интересно, что навыки раскола орехов различаются у разных групп этих гоминидов. В местах, где живут шимпанзе, можно проводить целые археологические раскопки – так много там "рабочих" камней накопилось за века пользования.

Умение пользоваться орудиями труда говорит о довольно высоком уровне интеллекта наших родственников. Но с камнями связана и возможная религиозная составляющая жизни шимпанзе.

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"Ритуальные деревья" шимпанзе / Фото Nature

Accumulative stone throwing

"Накопительное бросание камней" – так назвали исследователи феномен, открытый ими в Африке на 4 местах обитания животных.

Суть феномена заключается в том, что в лесу нашли деревья, которые имеют или дупло или расщелину. И там набросана груда камней. Некоторые камни имеют вес 17 килограммов. Камни принесли, конечно, шимпанзе. Но не все так просто.

Животное подходит к дереву, имея камень с собой или беря его уже на месте.

Перед этим обезьяна начинает эмоционально возбуждаться, шерсть становится дыбом.

Шимпанзе начинает пронзительно кричать и изо всех сил бросает камень в дупло или начинает бить им о дерево. В этот момент интенсивность крика достигает максимальной отметки.

Иногда после этого животное может несколько раз ударить руками или ногами о дерево.

"Ритуал" завершен и животное уходит прочь от дерева.

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"Ритуал" шимпанзе: смотреть видео онлайн

Чем необычно такое поведение животных

Авторы исследования называют такое поведение "ритуализированным", и делают уточнение, что сам термин "ритуал" не имеет четкого определения.

Странность такого поведения проявляется еще и в том, что вокруг шимпанзе, который осуществляет "ритуал", в большинстве случаев никого нет. То есть нельзя сказать, что животное хочет напугать конкурента или "показать себя" перед противоположным полом. Такие действия не приносят им никакой пользы, а скорее наоборот – они становятся грязными, пока идут к выбранному дереву, таща с собой камень. Судя по количеству набросанных камней, "ритуальные походы" длятся давно и регулярно.

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Шимпанзе бросает камень в дерево: смотреть видео онлайн

Ученые отметили, что некоторые особи обезьян ходят лишь к одному и тому же дереву. "Ритуал" проводят не только самцы, но и самки. Однажды была замечена мать с детенышем.

Мать шимпанзе с детенышем бросает камни: смотреть видео онлайн

Открытие нового типа поведения у ближайших наших родственников побудило ученых задуматься о поведении самого человека. Ведь во многих культурах и поныне существуют особые ритуальные места, – священные деревья, леса, горы, камни и так далее – которые люди постоянно посещают, чтобы провести ритуал – стереотипное и регулярное действие, не приносящее видимой пользы.