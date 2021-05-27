Команда ученых Пражского университета провела компьютерное моделирование, которое вошло в исследование. Согласно ему на Европе на дне океана под поверхностью должны существовать вулканы. Основная их часть должна быть сконцентрированной у полюсов спутника.

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Спутник Юпитера Европа / Фото NASA

Откуда берется вулканическая активность на Европе

Ученые считают, что все дело во влиянии Юпитера. Мощное гравитационное поле планеты деформирует Европу, нагревая ее недра.

Похожий процесс можно наблюдать на другом спутнике Юпитера – Ио, который является наиболее активным геологическим телом Солнечной системы. Постоянные извержения вулканов на его поверхности вызваны именно гравитацией планеты-гиганта, которая разогревает его недра.

О том, как Юпитер деформирует Европу можно понять с фотографии зонда Galileo. На ней видны длинные линии. Эти линии – это разломы на ледяной поверхности спутника, вызванные деформацией.

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Поверхность Европы / Фото NASA

Может ли на Европе существовать жизнь

Теоретически это возможно. На Земле подводные гидротермальные источники являются скоплением живых организмов на морском дне. Белые и черные курильщики выбрасывают в окружающую среду большое количество питательных веществ, которые потребляются живыми организмами вокруг. Эти организмы не зависят от энергии Солнца.

Если бы на Европе зародилась жизнь, то возле черных или белых курильщиков она бы смогла успешно существовать.



Черный курильщик / Фото Wikipedia