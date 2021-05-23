Ответ на этот вопрос однозначен – нет, в космосе есть гравитация. Где бы вы ни оказались – на борту Международной космической станции, возле Плутона или за пределами Галактики – гравитация вас не покинет. Почему МКС не падает на Землю?

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Новогодняя трапеза в 61-й экспедиции МКС / Фото NASA

Почему Международная космическая станция не падает на Землю

На самом деле она постоянно падает на Землю. Но из-за высокой скорости движения постоянно промазывает.

Разбираемся, почему так происходит

Если вы бросите камень, то он упадет на Землю под действием гравитации.

Но если вы очень сильный и сможете кинуть камень с большей скоростью, то он пролетит гораздо дальше.

А если вы Геркулес, то сможете бросить его еще сильнее. Но камень не полетит прямо. На него будет действовать гравитация Земли, поэтому его траектория движения будет постоянно наклоняться, повторяя очертание земного шара. В конечном итоге булыжник пролетит через половину планеты и упадет.

И если вы сильнее Геркулеса, то бросили камень с такой силой, что придали ему скорость 7,9 километра в секунду. Такая скорость называется первой космической. Камень полетел и сразу начал падать, огибая земной шар. Но поскольку скорость его очень высока, он никогда на нее не упадет.

Эта аналогия с камнем справедлива только тогда, если объект находится в космосе. Чем ближе к земной поверхности – тем плотнее атмосфера, которая не позволит ни камню, ни Международной космической станции двигаться с высокой скоростью долго. На высоте орбиты МКС плотность атмосферы почти не ощутима, поэтому станция летает там, почти не задействуя двигатели.

Хотя на высоте 400 километров над Землей плотность атмосферы очень низкая, и все же этого хватает, чтобы постоянно снижать скорость движения МКС. Поэтому периодически Международная космическая станция задействует двигатели для того, чтобы разогнаться и не упасть на Землю.

Экипаж станции постоянно находится в состоянии свободного падения, что мы называем невесомостью. Такого состояния можно достичь и на Земле. Для этого используют специальные самолеты.

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Невесомость в самолете: смотреть видео онлайн

Насколько слабее гравитация на высоте орбиты Международной космической станции

Сила гравитационного притяжения между двумя телами прямо пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна расстоянию между ними. Проще говоря, на высоте 400 километров земная гравитация на 10% слабее гравитации на поверхности планеты.

Если бы мы построили башню высотой 400 километров, то на ее верхушке человек весом 100 килограммов весил бы 90 килограммов. И если бы человек прыгнул с нее, то упал бы на Землю, а не полетел, как МКС. Ведь скорость движения МКС – 7,9 километра в секунду.