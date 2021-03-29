Европейская Южная Обсерватория (ESO)опубликовала замечательное изображение структуры под названием Sh 2-305. Объект представляет собой облако горячего водорода, подвергается интенсивному излучению окружающих звезд.

Особенности туманности Sh 2-305

Названный объект представляет собой эмиссионную туманность – зону ионизированного газа, излучаемого в видимом цветовом диапазоне спектра. Облучение происходит за счет нескольких светил спектрального класса O.

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Такие звезды по своей массе могут в десятки раз превосходить наше Солнце, обладая при этом в миллион раз более высокой яркостью.

Вместе с еще пятью соседними туманностями Sh 2-305 относится к гигантскому комплексу плотных газо-пылевых облаков, а в еще большем масштабе – к колоссальной по размерам кольцеобразной области звездообразования, сверхоболочки GS234-02.

Структура GS234-02 находится в спиральном рукаве Персея Млечного Пути, в созвездии Кормы.



Горячий пузырь газообразного водорода Sh 2-305 / Фото ESO

Добавим, что снимок получен в рамках программы "Космические сокровища ESO" (ESO Cosmic Gems) – просветительской инициативы, в рамках которой с помощью телескопов ESO получаются фото в образовательных и общественно-просветительских целях интересных, загадочных или просто красивых космических объектов.