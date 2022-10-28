Что будет, если России удастся уничтожить спутники Starlink: объяснение IT-предпринимателя

В российском МИД пригрозили сбивать спутники Starlink Илона Маска, а также компаний Planet Labs и Maxar – группировок США, которые передают Украине разведданные и обеспечивает ВСУ закрытой связью.

Это может привести к тому, что человечество вообще упустит возможность летать в космос. Об этом 24 каналу рассказал IT-предприниматель, студент Международного космического университета Дмитрий Билаш.

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Что будет, если разрушить спутник

По его словам, проблема в том, что уничтожить спутник – не то же, что уничтожить самолет. Если его разрушить с помощью ракеты, то он превращается в космический мусор. Он продолжает летать и циркулировать вокруг планеты и долгое время никуда не девается.

Чем больше мусор находится на орбите, тем больше рисков того, что он уничтожит и другие спутники. Так может запуститься определенный цепной эффект,

– сказал Билаш.

Он пояснил, что в этом случае все, что находится вокруг орбиты или в определенном секторе, может быть фактически уничтожено.

В конце концов, вместо того, чтобы иметь орбиту, которая открыта для развития космоса и запуска спутников, у нас будет плотный слой мусора. Он будет просто блокировать доступ миру к космосу не только Украине и США.

Специалист подчеркнул, что такими угрозами россияне не учитывают потенциальных масштабных последствий.

Что будет, если Starlink удастся уничтожить

Так что если это произойдет и России вдруг удастся уничтожить спутники Starlink, теоретически, этот космический мусор удастся убрать. Однако пока нет технологий, способных делать это массово.

Вместе с тем США отметили, что привлекут Россию к ответственности, если это произойдет.

Маск продолжит финансировать Starlink в Украине

Илон Маск запостил новый твит, где заявил, что продолжит финансировать систему спутниковой связи Starlink в Украине. SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование после серии скандальных сообщений.

Миллиардер в то же время упрекнул, что другие компании продолжают зарабатывать, а его компания будет предоставлять деньги Украине.

Маск говорил, что в Украину отправили 25 300 терминалов, но якобы только 10 630 платят за обслуживание.

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