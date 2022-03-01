Если исчезнет связь: где смотреть украинские каналы на YouTube
1 марта 2022 , 17:46Читати новину українською
В Киеве оккупанты повредили башню связи. В случае исчезновения доступа к телевидению просматривать прямые эфиры можно также на YouTube.
24 канал собрал ссылки на самые популярные каналы и их прямые трансляции. Детальнее – дальше.
Интересно В Киеве россияне попали в телебашню
- 24 канал за цим посиланням.
- Суспільне дивіться тут.
- Телеканал Рада веде пряму трансляцію тут.
- Телеканал 1+1 переглядайте тут.
- Espreso.TV транслюють тут.
- Новый канал дивіться за цим посиланням.
Напомним, в 17:11 в Киеве россияне попали в телебашню. Могут возникнуть проблемы с телевидением и интернетом.
Ожидается резервное вещание части каналов.Напоминаем: практически все телеканалы и новостные издания сегодня имеют свои страницы в соцсетях, сайты, телеграм-каналы, каналы на YouTube. В случае исчезновения доступа к телеэфиру получить доступ к информации можно через интернет.