Если исчезнет связь: где смотреть украинские каналы на YouTube

В Киеве оккупанты повредили башню связи. В случае исчезновения доступа к телевидению просматривать прямые эфиры можно также на YouTube.

24 канал собрал ссылки на самые популярные каналы и их прямые трансляции. Детальнее – дальше.

Интересно В Киеве россияне попали в телебашню

Напомним, в 17:11 в Киеве россияне попали в телебашню. Могут возникнуть проблемы с телевидением и интернетом.

Ожидается резервное вещание части каналов.

практически все телеканалы и новостные издания сегодня имеют свои страницы в соцсетях, сайты, телеграм-каналы, каналы на YouTube. В случае исчезновения доступа к телеэфиру получить доступ к информации можно через интернет.