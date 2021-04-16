В последнее время одна за другой сыплются новости о различных катаклизмах, которые каждый раз ухудшают ситуацию на рынке полупроводниковой продукции. Кроме, собственно, коронавируса, индустрия страдала из-за тайфунов, наводнения и землетрясения на Тайване, теперь — из-за недостатка воды. Позже остановилась работа фабрики Samsung в Техасе вследствие сильных морозов, которые привели к проблемам с энергоснабжением. И вот новая беда: завод компании TSMC 14 апреля остался на несколько часов без электричества.

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Что произошло

TSMC является крупнейшим контрактным производителем полупроводников. Несмотря на то, что сбой был кратковременным и система аварийного питания обеспечивала энергией производство большую часть времени, ожидается, что инцидент все же негативно скажется на производстве и выручке компании.

Сейчас известно о том, что отключение электроэнергии произошло из-за обрыва подземного силового кабеля во время строительных работ, что проходили вблизи завода TSMC. Авария произошла в первой половине дня, а восстановить энергоснабжение удалось примерно в 19:30 по местному времени. Система резервного питания включилась практически сразу после падения напряжения, но простоя избежать не удалось.

Какими будут последствия

По мнению специалистов, TSMC потребуется от двух до семи дней, чтобы откалибровать оборудование и вернуться к прежним темпам производства продукции.

Завод Fab-14A P7, о котором идет речь, производит чипы по технологическим процессам 40, 45, 65 и 95 нанометров. Такие микросхемы используют в автомобильной промышленности.

По оценкам DigiTimes, ущерб от этого инцидента составит от 28 до 35 миллионов долларов. Предположительно, убытки покроет страховка. Компания в итоге не пострадает, но последствия коснутся ее клиентов, которые и без того страдают от дефицита чипов.