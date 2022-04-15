Еще один продукт Google перестал работать в России
Источник:телеграм-канал FEDOROV
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что подписка Google One перестала работать в России. Волны отмены уже прокатились по стране.
Россияне уже жалуются, что им начали поступать письма с информацией об отмене подписки на продукт. Таким образом, еще один сервис компании больше не работает в стране, которая начала масштабную войну в Украине.
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Что такое Google One
Подписка Google One заработала недавно и с ее помощью можно получить доступ к расширенному облачному хранилищу поисковика. Предусмотрено несколько опций для пользователей Google Drive, Gmail и Фото:
- 100 ГБ,
- 200 ГБ,
- 2 ТВ.
Кстати, подписка на Google One работает в Украине и цены на нее выглядят так:
Цены на подписку Google One в Украине / Скриншот