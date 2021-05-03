Однако это не имеет отношения к спутникам и их прототипам, которые уже находятся на орбите вокруг Земли. Модификация лицензии касается спутников, которые будут выведены на орбиту в будущем. Это позволит SpaceX снизить высоту орбиты 2814-ти "старлинков".

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Пуск ракеты-носителя Falcon 9 29 апреля 2021 года / Фото SpaceX

Почему FCC откорректировала лицензию

В Федеральной комиссии решили, что такая модификация соответствует социальному запросу, ведь улучшит покрытие скоростным спутниковым интернетом в приполярных и полярных районах.

Это улучшит обслуживание отдаленных и недостаточно обслуживаемых районов, включая полярные регионы, и упростит развертывание системы Starlink в целом. Мы пришли к выводу, что полеты на более низких высотах окажут положительное влияние на уменьшение образования космического мусора на орбите,

– отметили в FCC.

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Также в Комиссии добавили, что модификация лицензии не несет за собой негативных последствий, таких как рост количества космического мусора и радиопомехи. Согласно этому, SpaceX должен дважды в год отчитываться о сбоях в работе созвездия Starlink, о выведенных из строя спутниках, или о каких-либо других неурядицах, если таковые произойдут.



Пролет спутников Starlink возле МКС / Фото NASA

Что нужно знать о Starlink