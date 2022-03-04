Autodesk – американская транснациональная корпорация. Она является крупнейшим в мире поставщиком программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка средств массовой информации и развлечений.

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Что известно

Autodesk разрабатывает решения для:

архитекторов,

инженеров,

конструкторов.

Программы компании позволяют создавать цифровые модели и визуализации; проводить моделирование и анализ поведения конструкций на ранних стадиях их проектирования и даже опробовать созданный проект.

Софтом Autodesk в настоящее время пользуется более 9 миллионов пользователей по всему миру. Теперь среди них не будет российских компаний .