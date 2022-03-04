Autodesk – американская транснациональная корпорация. Она является крупнейшим в мире поставщиком программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка средств массовой информации и развлечений.
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Что известно
Autodesk разрабатывает решения для:
- архитекторов,
- инженеров,
- конструкторов.
Программы компании позволяют создавать цифровые модели и визуализации; проводить моделирование и анализ поведения конструкций на ранних стадиях их проектирования и даже опробовать созданный проект.
Софтом Autodesk в настоящее время пользуется более 9 миллионов пользователей по всему миру. Теперь среди них не будет российских компаний.
NETSCOUT является поставщиком продуктов управления производительностью приложений и сетевых продуктов. Одним из главных ее продуктов является Arbor – решение для защиты от DDoS атак. Это сделает некоторые предприятия, если не целые отрасли уязвимыми для постороннего вмешательства.