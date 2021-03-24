Европейское космическое агентство (ESA) объявило об инициативе по разработке "будущих космических транспортных решений". По сути, агентство выделило около 600 000 миллионов долларов трем компаниям – ArianeGroup, Avio и Rocket Factory Augsburg – для изучения и разработки систем запуска, которые смогут конкурировать со SpaceX.

В Европе обеспокоены будущим своих ракетных носителей

Сейчас следующие поколения европейских ракет – большая ракета-носитель Ariane 6 и меньшая Vega-C – будут удовлетворять потребности ЕС в запусках на ближайшее десятилетие. Эти две ракеты должны привести в порядок в течение следующих 12-18 месяцев.

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Вместе с тем в ESA обеспокоены, что ракеты Ariane 6 и Vega-C не будут конкурентоспособными на рынке запусков даже в ближайшем будущем. Это важно: хотя государства-члены Европейского Союза оплачивают разработку ракет, после достижения эксплуатационного статуса эти носители, как ожидается, должны выйти на самоокупаемость за счет коммерческих пусков.

Министры экономики Франции и Италии пришли к выводу, что рынок запусков кардинально изменился с 2014 года, когда началось проектирование ракет Ariane 6 и Vega-C. Согласно сообщению газеты Le Figaro, министры считают, что способность этих новых ракет конкурировать на рынке коммерческих запусков с тех пор значительно ухудшилась.

Основная причина – SpaceX. Благодаря своей многоразовой недорогой ракете Falcon 9 американская компания смогла снизить цены за выведение на орбиту крупных коммерческих спутников – именно для этой области создавалась Ariane 6. В то время как европейские аппараты Ariane, когда-то игравшие доминирующую роль в запуске геостационарных спутников, уступили значительную долю рынка с 2014 года.

Более того, за счет программы SmallSat Rideshare по сокращению расходов путем запуска сразу целой массы аппаратов для различных заказчиков с помощью одной ракеты, SpaceX может отнять хлеб и у Vega-C, которая имеет грузоподъемность около 1,5 тонн при выводе на полярную орбиту.

Вместе с тем на рынок собирается выйти и Roket Lab, которая объявила о создании ракеты среднего класса Нейтрон.

Какие меры предпринимают европейские лидеры

Министры Франции и Италии призывают Европу дать достойный технологический и промышленный ответ на успехи SpaceX. Пока не совсем понятно, как именно это будет выглядеть и как быстро ЕС сможет принять соответствующие меры. Более того, любая инициатива будет осложнена политикой. Программа Ariane возникла во Франции, а программа Vega – в Италии. Германия, у которой не было собственных ракет, имеет несколько компаний, специализирующихся на малых пусках, включая Rocket Factory Augsburg.