ESA выделило более полумиллиона долларов на разработку новых космических транспортных средств
Европейское космическое агентство (ESA) объявило об инициативе по разработке "будущих космических транспортных решений". По сути, агентство выделило около 600 000 миллионов долларов трем компаниям – ArianeGroup, Avio и Rocket Factory Augsburg – для изучения и разработки систем запуска, которые смогут конкурировать со SpaceX.
Источник:3dnews
В Европе обеспокоены будущим своих ракетных носителей
Сейчас следующие поколения европейских ракет – большая ракета-носитель Ariane 6 и меньшая Vega-C – будут удовлетворять потребности ЕС в запусках на ближайшее десятилетие. Эти две ракеты должны привести в порядок в течение следующих 12-18 месяцев.
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Вместе с тем в ESA обеспокоены, что ракеты Ariane 6 и Vega-C не будут конкурентоспособными на рынке запусков даже в ближайшем будущем. Это важно: хотя государства-члены Европейского Союза оплачивают разработку ракет, после достижения эксплуатационного статуса эти носители, как ожидается, должны выйти на самоокупаемость за счет коммерческих пусков.
Министры экономики Франции и Италии пришли к выводу, что рынок запусков кардинально изменился с 2014 года, когда началось проектирование ракет Ariane 6 и Vega-C. Согласно сообщению газеты Le Figaro, министры считают, что способность этих новых ракет конкурировать на рынке коммерческих запусков с тех пор значительно ухудшилась.
Основная причина – SpaceX. Благодаря своей многоразовой недорогой ракете Falcon 9 американская компания смогла снизить цены за выведение на орбиту крупных коммерческих спутников – именно для этой области создавалась Ariane 6. В то время как европейские аппараты Ariane, когда-то игравшие доминирующую роль в запуске геостационарных спутников, уступили значительную долю рынка с 2014 года.
Более того, за счет программы SmallSat Rideshare по сокращению расходов путем запуска сразу целой массы аппаратов для различных заказчиков с помощью одной ракеты, SpaceX может отнять хлеб и у Vega-C, которая имеет грузоподъемность около 1,5 тонн при выводе на полярную орбиту.
Вместе с тем на рынок собирается выйти и Roket Lab, которая объявила о создании ракеты среднего класса Нейтрон.
Какие меры предпринимают европейские лидеры
Министры Франции и Италии призывают Европу дать достойный технологический и промышленный ответ на успехи SpaceX. Пока не совсем понятно, как именно это будет выглядеть и как быстро ЕС сможет принять соответствующие меры. Более того, любая инициатива будет осложнена политикой. Программа Ariane возникла во Франции, а программа Vega – в Италии. Германия, у которой не было собственных ракет, имеет несколько компаний, специализирующихся на малых пусках, включая Rocket Factory Augsburg.
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