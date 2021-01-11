ESA подписало контракт на 296,5 миллионов евро с Thales Alenia Space на строительство модуля для месячного шлюза Lunar Gateway. Проект реализуют в рамках разработки Европейской системы заправки топливом, инфраструктуры и телекоммуникаций (ESPRIT).

ESPRIT будет включать два элемента – первый модуль будет получать и обрабатывать данные, а второй будет отвечать за дозаправку, обеспечивая шлюз ксеноном и химическим топливом, "а также поддерживать будущие многократные месячные посадочные устройства и транспорт на пути в дальний космос", пояснили в ESA.

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Когда запустят модули ESA для Lunar Gateway

Первый модуль планируется запустить в 2024 году, а запуск элемента дозаправки ожидается в 2026 году.

Строительство заправочного модуля будет вести компания Thales Alenia Space во французских Каннах совместно с подразделениями в Италии и Великобритании.

Запуск первого элемента европейской системы планируется на американском модуле шлюза США HALO. 17 января NASA проведет заключительное испытание из серии Green Run для подготовки основного этапа своей системы космического запуска (SLS). В рамках испытания будут на 8 минут запущены все четыре двигателя RS-25 в основании степени Artemis I.



Конфигурация Lunar Gateway

Ранее сообщалось, что при проектировании месячных модулей Thales Alenia Space придется столкнуться с рядом проблем, связанных с суровой средой и экстремальными тепловыми условиями, необходимостью соблюдения стартового веса для запуска коммерческими пусковыми установками США, и, наконец, автономностью работы модулей, поскольку месячная космическая станция не будет постоянно обитаема.

Thales Alenia Space предстоит разработать роботизированные интерфейсы для обоих модулей, чтобы дистанционно управлять и обслуживать станцию.