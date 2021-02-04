Европейское космическое агентство ESA подписало контракт с Airbus на строительство служебных модулей для космического корабля NASA Orion, который доставит астронавтов на Луну в рамках программы "Артемида". Еще три модуля уже находятся в процессе производства.

Источник: ESA

Стоимость контракта превысила 650 миллионов евро. Модули станут частью вклада ESA в программу "Артемида" и предоставят агентству возможность отправить на Луну своих астронавтов.

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Подробнее о модулях ESA для NASA

Служебные модули ESA по сути являются цилиндрами высотой 4 м. Они оснащены четырьмя солнечными батареями шириной 19 м в раскрытом состоянии. 8,6 тонны топлива служебного модуля необходимы для работы главного двигателя и 32 подруливающих устройств. Будучи прикрепленными к модулю экипажа, они будут обеспечивать астронавтов водой и кислородом, а также поддерживать температурный режим.



Модуль ESA располагается снизу корабля Orion

После завершения строительства три новых модуля отправятся в Бремен, где на них установят оборудование, произведенное компаниями из 10 стран Европы.

Этот контракт удваивает обязательства Европы по поставке жизненно важного оборудования для отправки астронавтов на Луну. Созданием этих элементов мы гарантируем места астронавтам ESA в миссиях по исследованию нашей Солнечной системы,

– отметил Дэвид Паркер, руководитель программ изучения космоса в ESA.

Три предыдущих модуля находятся на разных стадиях производства. Первый модуль будет использован в миссии "Артемида I", в первом испытательном полете космического корабля "Орион" без экипажа. Второй модуль предназначен для следующей миссии "Артемида II", в рамках которой астронавты облетят Луну и вернутся на Землю; этот модуль сейчас завершает интеграцию с оборудованием в Бремене. Третий модуль будет поддерживать жизнеобеспечение астронавтов во время миссии "Артемида III". Анонсированные новые модули будут использоваться для миссий "Артемида IV" и "Артемида VI".